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Евразийский мир: как Россия и Иран могут противостоять гегемонии США
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    Евразийский мир: как Россия и Иран могут противостоять гегемонии США

    10:59  27 Июня 2017
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    Али Лариджани

    Решение сената США о санкциях в отношении российских и иранских компаний противоречит обязательствам Вашингтона и является вмешательством во внутренние дела других государств, заявил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани во время выступления на совещании спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле. Страны евразийского континента должны укреплять сотрудничество и единым фронтом противостоять американской экспансии, уверен политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

    «Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН», — подчеркнул представитель Ирана.

    Он же призвал государства Евразии создать единый механизм для того, чтобы «правительства стран региона предотвращали произвольные решения со стороны США».

    «Лариджани говорил о том, что для противостояния американской экспансии и для того, чтобы противостоять санкционному давлению, страны евразийского континента должны укреплять свое сотрудничество и понимать, что, в общем-то, против любой из стран, которая заявляет о своей независимости, о своей суверенной внешней политике, американцы могут, и будут вводить санкции. По-моему, смысл заявления заключался именно в этом», — поясняет слова иранца российский политический аналитик.

    Необходимо отметить, что у Российской Федерации, Ирана и других стран региона попросту нет реальных механизмов, которые бы помогли обходить санкционное давление со стороны Вашингтона.

    Сенат США

    «Но у Ирана за более 30 лет практики проживания в условиях американских санкций набралось значительное количество механизмов по их обходу. Теоретически Иран и Россия могли бы вступить в соглашение по обмену этими самыми механизмами, но это не открытая процедура, поскольку это приобретение американских технологий и товаров через третьи страны и, разумеется, эти страны и их бизнесмены не будут раскрываться, потому как Вашингтон сразу перекроет кислород», — продолжает Сотниченко.

    Заявление Лариджани, по мнению политолога, является кирпичиком по построению нового евразийского мира, что в настоящее время особенно актуально, так как противостоять американской гегемонии можно только сообща.

    «Чем быстрее мы разрешим противоречия между странами континента, тем скорее большинство конфликтов у нас будет урегулировано. Любое объединение предполагает определенные компромиссы по поводу противоречий. У любых суверенных государств есть свои национальные интересы, которые часто не пересекаются с соседями. Плюс ко всему есть определенные лоббистские интересы, которые так или иначе негативно влияют на создание дружественных отношений и союзов между государствами», — рассуждает политический консультант.

    Напомнил эксперт и об идее многополярного мира, о которой на протяжении последних нескольких лет постоянно заявляет президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Владимир Путин

    «Ее нужно скорее толкать в сторону реализации. Пока Китай, Россия, Иран, Турция и другие крупные страны континента не закроют глаза на противоречия между собой и не объявят единый фронт противостояния США, мы так и будем порознь находиться перед общим противником, в основе политики которого разобщение и создание очагов конфликтов на евразийском континенте. Вашингтону необходимо, чтобы государства Евразии истощали друг друга в постоянном конфликте и не могли выступить единым фронтом против США», — заключил Сотниченко.

    Напомним, 15 июня сенат Конгресса США проголосовал за внесение в проект закона поправки, которая предусматривает введение новых санкций в отношении России и Ирана. За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Чтобы документ стал законом, его еще должна одобрить палата представителей и подписать президент.

    Поправка об ужесточении ограничительных мер внесена в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Тегеран «из-за поддержки терроризма и ядерной программы Ирана». В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней.

    Автор: Сергей Чемеков
    #санкции #россия #сша #москва #иран #тегеран #заявление #давление #вашингтоон
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