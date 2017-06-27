Time назвал Трампа и девочку Бану из Алеппо самыми влиятельными людьми Интернета

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Нью-Йорк, 27 июня. Президент США Дональд Трамп и Бана Алабед вошли в список «25 самых влиятельных людей в Интернете».

Time отмечает, что Трамп вошел в рейтинг из-за своих регулярных сообщений в микроблоге Twitter. Эти послания вызывают неоднозначную реакцию среди официальных лиц и общественности и «вредят его президентству».

Девочка Бана Алабед из сирийского города Алеппо стала известной благодаря посланиям в микроблоге, в которых она рассказывала об ужасах гражданской войны в САР в то время, когда множество журналистов не могло попасть в регион. В 2016 году Бана с родителями переехали в Турцию в качестве беженцев.