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Путин пожелал участникам форума «Территория смыслов на Клязьме» реализации идей
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    Путин пожелал участникам форума «Территория смыслов на Клязьме» реализации идей

    10:39  27 Июня 2017
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    Путин пожелал участникам форума «Территория смыслов на Клязьме» реализации идей

    Москва, 27 июня. В адрес участников форума «Территория смыслов на Клязьме» направлено приветственное послание за подписью президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Глава государства выразил надежду, что эта встреча станет ярким событием и полезным времяпрепровождением для всех, кто причастен в проведению форума, а все идеи и проекты будут воплощены в жизнь.  

    «Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек — с активной жизненной, общественной, гражданской позицией», — говорится в послании.

    Напомним, сегодня во Владимирской области открывается Всероссийский международный образовательный форум, на который съехались порядка 7 тысяч представителей разных сфер деятельности. 

    Автор: Кира Мирова
    #путин
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