Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
КНДР окрестила Трампа Гитлером XXI века
Спорт
«Зенит» подпишет Ерохина и Ильина на этой неделе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Зенит» подпишет Ерохина и Ильина на этой неделе

    10:40  27 Июня 2017
    77

    «Зенит» подпишет Ерохина и Ильина на этой неделе

    Санкт-Петербург. По информации Федерального агентства новостей, на этой неделе «Зенит» подпишет контракты с двумя новичками. Ими станут полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин и форвард «Урала» Владимир Ильин.

    По словам источника, оба игрока уже согласовали условия контрактов. Планируется, что новобранцы приступят к работе с командой на втором сборе. Ерохин перейдет в «Зенит» на правах свободного агента и уже подписал трехлетний контракт. За трансфер Ильина «Урал» получит компенсацию в размере 2,5 млн евро.

    Ерохин в прошлом сезоне провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Кроме того, на его счету гол и 3 результативных паса в 9 матчах Лиги чемпионов. В составе сборной России Ерохин выступал на Кубке Конфедераций, по итогам которого команда не вышла из группы.

    «Зенит» подпишет Ерохина и Ильина на этой неделе

    Ильин стал игроком «Урала» зимой этого года и провел 12 матчей за екатеринбуржцев. В них воспитанник петербургского футбола забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Клинцевич о заявлении Белого дома: США готовят новую циничную провокацию в Сирии

        9:35 27 Июня 2017 451
        Читать
        6:52
        Сегодня

        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1602

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1680

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1669

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3972

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        523
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        7:42   27 Июня 2017
        418
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        521
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        172
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        99