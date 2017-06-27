«Зенит» подпишет Ерохина и Ильина на этой неделе

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Санкт-Петербург. По информации Федерального агентства новостей, на этой неделе «Зенит» подпишет контракты с двумя новичками. Ими станут полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин и форвард «Урала» Владимир Ильин.

По словам источника, оба игрока уже согласовали условия контрактов. Планируется, что новобранцы приступят к работе с командой на втором сборе. Ерохин перейдет в «Зенит» на правах свободного агента и уже подписал трехлетний контракт. За трансфер Ильина «Урал» получит компенсацию в размере 2,5 млн евро.

Ерохин в прошлом сезоне провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. Кроме того, на его счету гол и 3 результативных паса в 9 матчах Лиги чемпионов. В составе сборной России Ерохин выступал на Кубке Конфедераций, по итогам которого команда не вышла из группы.

Ильин стал игроком «Урала» зимой этого года и провел 12 матчей за екатеринбуржцев. В них воспитанник петербургского футбола забил 4 мяча и отдал голевую передачу.