Годовалая девочка погибла под упавшим телевизором в Приморье

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Владивосток, 27 июля. Обстоятельства смерти годовалой девочки, погибшей от упавшего на нее телевизора, выясняют следователи в Приморье.

Трагедия произошла 20 июня. По версии следствия, малышка находилась в квартире одна без присмотра взрослых. «Имея возможность свободного передвижения, девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на нее и ограничил возможность дышать. Ребенок погиб», — рассказали в региональном СУ СК РФ.

По данному факту следователи возбудили дело о «причинении смерти по неосторожности».