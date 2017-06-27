Москва подготовила план по решению проблемы КНДР — МИД РФ

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Москва, 27 июня. Россия разработала дорожную карту выхода из кризиса вокруг КНДР и готова обсудить с партнерами, заявила замглавы российского МИД Игорь Моргулов.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали шаги по урегулированию ситуации вокруг КНДР, что включает в себя создание безопасности в регионе и денуклеаризацию Пхеньяна. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, дипведомство разработало дорожную карту, которая позволит сфомировать «в Северо-Восточной Азии механизм прочного мира с одновременным решением проблем полуострова», пишет РИА Новости.

Отметим, что в начале июня Совбез ООН поддержал резолюцию о расширении санкций в отношении Северной Кореи из-за осуществления Пхеньяном ракетных пусков, представляющих угрозу для мирового сообщества.