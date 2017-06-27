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Сирия: зафиксированы перестрелки в Дамаске и Латакии, обстановка остается стабильной
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    Сирия: зафиксированы перестрелки в Дамаске и Латакии, обстановка остается стабильной

    10:42  27 Июня 2017
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    Сирия: зафиксированы перестрелки в Дамаске и Латакии, обстановка остается стабильной

    Москва, 27 июня. По сообщению российского министерства обороны, обстановка в зонах деэскалации конфликта на территории Сирии остается стабильной и относительно спокойной. Российско-турецкая комиссия по соблюдению перемирия сообщила о девяти перестрелках между различными отрядами за сутки.

    Данные российской и турецкой стороны несколько отличаются, отмечается в публикуемом Минобороны информационном бюллетене: так, российская сторона зафиксировала одно нарушение перемирия в провинции Латакия и восемь — в провинции Дамаск, в то время как турецкая часть комиссии фиксирует, кроме Дамаске, перестрелки в Идлибе, Эль-Кунейтре и Деръа.

    Сирия: зафиксированы перестрелки в Дамаске и Латакии, обстановка остается стабильной

    «Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра», — отмечается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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