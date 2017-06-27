Сирия: зафиксированы перестрелки в Дамаске и Латакии, обстановка остается стабильной

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Москва, 27 июня. По сообщению российского министерства обороны, обстановка в зонах деэскалации конфликта на территории Сирии остается стабильной и относительно спокойной. Российско-турецкая комиссия по соблюдению перемирия сообщила о девяти перестрелках между различными отрядами за сутки.

Данные российской и турецкой стороны несколько отличаются, отмечается в публикуемом Минобороны информационном бюллетене: так, российская сторона зафиксировала одно нарушение перемирия в провинции Латакия и восемь — в провинции Дамаск, в то время как турецкая часть комиссии фиксирует, кроме Дамаске, перестрелки в Идлибе, Эль-Кунейтре и Деръа.