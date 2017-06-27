В Алеппо усилены меры безопасности в связи с празднованием окончания Рамадана

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Алеппо, 27 июня. На контрольно-пропускных пунктах проводится трехуровневая проверка.

Подразделения сирийской армии и полиции усилили меры безопасности в крупнейшем городе САР на КПП при въезде в Алеппо. Офицеры полиции сообщили, что в среднем проверка занимает от пяти минут до получаса. Спецслужбы считают, что в праздничные дни члены «спящих» ячеек группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) могут совершить террористические акты.

В первой зоне контроля работают кинологи, второй этап представляет досмотровую зону, в которой полицейские применяют спецоборудование, включая газоанализаторы. На третьем этапе все въезжающие проходят компьютерную проверку по базам данных, полицейские выявляют людей находящихся в розыске и сотрудничающих с террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.