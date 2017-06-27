Литовские полицейские зафиксировали сферический НЛО у госграницы

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Вильнюс, 27 июня. Литовские полицейские увидели поздним вечером пульсирующий НЛО, который завис в небе над населенным пунктом Немежис всего в 20 метрах от земли.

Пульсирующий световой объект, который с коротким интервалом то расширялся, то сжимался, был замечен в Литве местными полицейскими. Необычное происшествие произошло в населенном пункте Немежис. Литовские правоохранительные органы сначала наблюдали за НЛО, а затем решили вызвать подмогу – один из стражей правопорядка решил, что объект может быть оружием массового поражения.

Прибывшие полицейские решили приблизиться с неопознанному объекту, но он стал отдаляться и через какое-то время исчез из виду, пишет «ПолитЭксперт».