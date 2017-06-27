МИД Китая объявил о визите Си Цзиньпина в Москву

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Пекин, 27 июня. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в июле совершит визит в Российскую Федерацию. Об этом во вторник сообщили в дипломатическом ведомстве Китая.

По данным китайского ведомства, по приглашению главы российского государства Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель председатель КНР Си Цзиньпин с 3 по 6 июля совершит рабочие поездки в эти государства.

Кроме того, он будет участвовать в саммите G20, который пройдет в немецком Гамбурге, отметил глава МИД Китая Лу Кан.