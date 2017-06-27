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Сирия — ставки повышены: зачем США обвинили Дамаск в подготовке новой химатаки
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    Сирия — ставки повышены: зачем США обвинили Дамаск в подготовке новой химатаки

    10:34  27 Июня 2017
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    Сирия — ставки повышены: зачем США обвинили Дамаск в подготовке новой химатаки

    Вашингтон обвинил официальный Дамаск в подготовке новой химической атаки и предупредил сирийские власти о возможных последствиях со стороны Соединенных Штатов. О том, зачем Белый дом обвиняет руководство Сирии в якобы подготовке к новой химической атаке — в материале Федерального агентства новостей.

    Обвинения без доказательств

    Как передает пресс-служба администрации президента США Дональда Трампа, Штаты видят «потенциальные приготовления» к новому применению химического оружия сирийскими военными. «Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — добавили в ведомстве.

    В Белом доме подчеркнули, что в случае новой химической атаки президент Сирии Башар Асад и Сирийская арабская армия (САА) «заплатят высокую цену».

    Развязка близка

    Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков пояснил в комментарии ФАН: ситуация в Сирии близка к развязке, но полного успеха, на который Вашингтон рассчитывал перед началом «Арабской весны», достичь не удалось. В стране усилились позиции России, сохранил свое влияние Иран. И, несмотря на то, что некоторые территории Сирии заняты Турцией, союзными американцам группировками и курдами, ориентирующимися на США, усилий Вашингтона явно недостаточно, чтобы определять в дальнейшем судьбу региона. Эти зоны достаточны для фактического расчленения страны, но искомого результата Штаты так и не добились.

    Уничтоженный сирийский танк

    «Поэтому сейчас американцы любыми путями стремятся расширить свои зоны влияния в Сирии. Это нужно им для противодействия Ирану как геополитическому противнику на Ближнем Востоке и экономическому конкуренту на мировом газовом рынке. Кроме того, им это необходимо для получения контроля над поставками углеводородов в Европу и возможности управлять активностью радикальных группировок», — пояснил Сергей Простаков.

    Развитие наступления

    По словам военного эксперта, несмотря на недостаточную численность, благодаря помощи российских и иранских союзников подразделения сирийской армии развивают наступление на нескольких направлениях. В случае успеха правительство вернет под свой контроль правобережье Евфрата, нефтегазовые месторождения у Пальмиры и деблокирует Дейр-эз-Зор, сохраняющий важное транспортное и промышленное значение.

    «Это уничтожит всю экономическую базу террористов и вынудит их перенести свою деятельность в другие регионы мира. Кроме того, явно не устраивает США намечающееся установление прямого транспортного коридора из Ирана на средиземноморское побережье», — заметил Простаков.

    Сирия — ставки повышены: зачем США обвинили Дамаск в подготовке новой химатаки

    В этих условиях, отметил военный эксперт, американское руководство прибегает к шантажу против Башара Асада. И это несмотря на отсутствие доказательств его причастности к прошлым случаям применения химического оружия и каких-либо свидетельств о готовящейся с его помощью новой атаке на мирное население. Слова Спайсера — это сигнал Дамаску о том, что США не устраивают успехи сирийского правительства по восстановлению территориальной целостности страны и в борьбе с террористами.

    «Вашингтон стремится получить как можно больше от Сирии. И применяет для этого и своих военных, и страны-союзники, и зависимые от США группировки боевиков, и шантаж, как в данном случае», — резюмировал Сергей Простаков.

    Сирийский аэродром "Шайрат"

    Напомним, 4 апреля так называемая сирийская умеренная оппозиция сообщила о химической атаке в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), в результате которой погибли 80 человек и пострадали 200 человек. Оппозиция обвинили в химатаке правительство Сирии. Официальный Дамаск в свою очередь заявил, что не причастен к использованию химического оружия и никогда не применял его. Кроме того, Российская Федерация призвала к тщательному расследованию инцидента в Идлибе.

    Несмотря на отсутствие доказательств, Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому «Шайрат». Согласно заявлению оппозиции, именно оттуда якобы была произведена химическая атака. В результате ракетной атаки американцев погибли семь человек, включая женщин и детей.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #трамп
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