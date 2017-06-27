NASA сбросило солнечную батарею с МКС

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Москва, 27 июня. Специалисты NASA «сбросили» солнечную батарею с Международной космической станции после нескольких неудачных попыток ее свернуть. Об этом сообщили в ведомстве.

Как передает Телеканал 360, ученые неделю успешно тестировали экспериментальную развертываемую солнечную батарею, однако попытки ее свернуть обернулись провалом. После совещания команда управления МКС решила сбросить ее с места крепления на конце робота-манипулятора, где она находилась в рабочем состоянии.

Изначально планировалось, что солнечную батарею поместят в космический грузовик Dragon, который вернется на Землю в июле.

After a successful week of Roll Out Solar Array research, ROSA is jettisoned after the array failed to retract. https://t.co/9drcEknqKt pic.twitter.com/nI6FxHnHYK — Intl. Space Station (@Space_Station) June 26, 2017

Добавим, ранее к МКС в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» с 351 кг продуктов питания, включая кетчуп, колбаски и 15 кг свежих яблок.