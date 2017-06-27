NASA сбросило солнечную батарею с МКС
Москва, 27 июня. Специалисты NASA «сбросили» солнечную батарею с Международной космической станции после нескольких неудачных попыток ее свернуть. Об этом сообщили в ведомстве.
Как передает Телеканал 360, ученые неделю успешно тестировали экспериментальную развертываемую солнечную батарею, однако попытки ее свернуть обернулись провалом. После совещания команда управления МКС решила сбросить ее с места крепления на конце робота-манипулятора, где она находилась в рабочем состоянии.
Изначально планировалось, что солнечную батарею поместят в космический грузовик Dragon, который вернется на Землю в июле.
Добавим, ранее к МКС в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-06» с 351 кг продуктов питания, включая кетчуп, колбаски и 15 кг свежих яблок.