Неизвестные подстрелили мужчину на западе Москвы

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Москва, 27 июня. Ранним утром в российской столице неизвестные напали на человека, ранив его, предположительно, из огнестрельного оружия, сообщили в региональном главке МВД РФ.

Неизвестные напали на человека, мужчина получил огнестрельное ранение на улице Верейской на западе Москвы. В правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте около 8-10 утра. На место происшествия выехала группа оперативных сотрудников и кареты скорой помощи. Обстоятельства стрельбы выясняются.