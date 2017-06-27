Курды ликвидировали начальника службы безопасности ИГ в Киркуке

В Избранное

Хавиджа, 27 июня. Силы курдского ополчения уничтожили одного из главарей «Исламского государства»* в Ираке.

Подполковник сил пешмерга Хеддад Омер сообщил о ликвидации в западной части иракской провинции Киркук начальника службы безопасности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Бойцы курдского ополчения провели поисковую операцию в городе Хавиджа для обнаружения исламистов. Вместе с главарем были уничтожены еще несколько боевиков «Халифата», отметил командующий силами Регионального правительства Иракского Курдистана на западе Киркука.

* Организация запрещена на территории РФ.