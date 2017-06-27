«Россия» пообещала пилотам повышение зарплаты на 15 процентов

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Москва, 27 июня. В авиакомпании «Россия» состоялась встреча между руководством и летным составом, на которой поднимался вопрос по зарплатам. Как стало известно ФАН, руководитель авиакомпании пообещал, что повысит пилотам зарплату на 15%.

Напомним, в 2015 году «Россия» ввела новую систему начисления заработной платы пилотам и бортпроводникам, в результате чего люди при прежнем объеме работы стали получать на 30 процентов меньше. Профсоюз летного состава обратился в суд на авиакомпанию, который отменил данное распоряжение. Однако «Россия» отказалась выполнять решение суда и подала апелляцию – сейчас дело находится в Верховном суде.

Кроме того, в суды страны поступило более 100 исков от пилотов, которые требуют вернуть им «недоначисленные» деньги. Накопилось более миллиарда рублей.

Как стало известно от профсоюза летного состава, на общем собрании генеральный директор только под нажимом пилотов согласился обсуждать эту тему. В результате чего заявил – систему начисления денег менять не будут, оставят ту, что приняли в 2015 году. Но руководитель «России» пообещал, что повысит зарплату на 15 процентов. Правда, сроки оговорены не были.

В профсоюзе летного состава утверждают, что в результате политики, проводимой руководством, из компании продолжают уходить пилоты. Сразу после собрания уволился еще один командир воздушного судна. На данный момент в стране наблюдается дефицит летчиков после того, как «Росавиация» лишила несколько десятков человек пилотских удостоверений за различные нарушения при их получении.