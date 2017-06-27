Спасатели нашли заблудившегося на Эльбрусе альпиниста из Мурманска

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Нальчик, 27 июня. Альпинист из Мурманска, который пропал на Эльбрусе, найден живым. Об этом журналистам рассказали в управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Мужчина пропал накануне вечером. Он вместе со своими товарищами совершал восхождение, но на высоте 3800 метров отказался продолжать путь. Он должен был вернуться на базу. Однако по месту назначения мурманчанин не прибыл.

На поиски альпиниста отправились восемь спасателей. Сегодня утром они его обнаружили в ущелье Ирик-чат и эвакуировали в поселок Терскол.