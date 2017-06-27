Сирия: ВКС РФ и сирийский спецназ «Тигры» завершают окружение ИГ в Ракке

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Дамаск, 27 июня. Российская авиация оказывает поддержку армии правительства Сирии в ходе завершения окружения занятого террористами международной группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) города Ракка. В осаде Ракки принимают участие самые разные силы, однако задача сирийского армейского спецназа «Тигры» является одной из наиболее важных — они при поддержке ВКС РФ прорываются к Ракке с юга, чтобы замкнуть кольцо осады.

«Войскам остается сделать рывок вдоль шоссе Итрия — Ракка, чтобы полностью окружить большой анклав ИГИЛ**, вынуждая боевиков бежать из захлопывающегося капкана или же погибнуть в нем», — указывают источники «Русской Весны».

Как ранее сообщалось, в ходе осады Ракки силы курдской коалиции сделали ставку на вытеснение боевиков ИГИЛ из города — осаждающие Ракку силы надеются провести основные бои подальше от Ракки, чтобы сберечь жизни местного населения. Между тем, террористы, удерживающие Ракку — последний крупный город под властью «Исламского государства»* — уже дошли до отчаяния.

«В условиях резкого уменьшения финансирования и поставок вооружения рядовые боевики все чаще массово сдаются в плен. Главари ИГИЛ пытаются оказать сопротивление наступающим правительственным подразделениям, все чаще используя террористов-смертников», — отмечают источники в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.