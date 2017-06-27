Тимошенко предсказала скорую смерть Украины: Не останется и костей

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Киев, 27 июня. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина распадется до 2019 года, если в ней не произойдут досрочные парламентские и президентские выборы.

«Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство (в Раде. — Прим. ФАН) из украинцев, — это не жизнь», — цитирует Тимошенко портал «Обозреватель».

Во время поездки во Львовскую область лидер фракции добавила, что к развалу Украины могут привести «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить продажу сельскохозяйственной земли, передает Утро.ru.

Добавим, ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в «государственной измене».