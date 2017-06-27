В Петербурге уроженка Узбекистана подкинула младенца в машину экс-любовника

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Санкт-Петербург, 27 июля. Уроженка Узбекистана подкинула полугодовалого малыша в машину своего бывшего молодого человека. Ребенка нашли на севере Петербурга.

Как стало известно ФАН, накануне около 23.00 в полицию обратился приезжий из Узбекистана, рассказавший, что несколькими часами ранее его бывшая девушка подкинула ему в машину младенца, заявив, что это якобы его ребенок.

При проверке выяснилось, что ни у матери, ни у малыша регистрации в Петербурге нет. Сейчас малыш находится в больнице. Идет проверка.

