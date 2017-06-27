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Адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины готова к обвинительному приговору
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    Адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины готова к обвинительному приговору

    10:42  27 Июня 2017
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    Адвокат сбившей «пьяного» мальчика женщины готова к обвинительному приговору

    Москва, 27 июня. Адвокат Ольги Алисовой Наталья Куракина заявила, что МВД требует скорейшего завершения расследования дела и передачи его в суд. 

    Куракина уверена, что следователи якобы уже давно считают ее подопечную виновной, поэтому и не проводят следственный эксперимент. Адвокат сообщила, что не собирается строить защиту на том, что мальчик был «пьян», или на том, что дедушка не переводил мальчика за руку через дорогу. Куракина утверждает, что ее подзащитная не превышала разрешенную скорость в 20 км/ ч, однако из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей ребенка просто не было видно.

    «Есть распоряжение Колокольцева скорее дело в суд отправить, — говорит адвокат Наталья Куракина. — Следствию нужно скорее получить приговор обвинительный в отношении Алисовой. Судьба Алисовой никого не интересует».

    Напомним, в апреле этого года в подмосковном дворе был сбит шестилетний Роман Ш. История получила широкое освящение благодаря тому, что в экспертизе было указано, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Эта информация получила широкий общественный резонанс — к делу подключились детский омбудсмен, депутаты Госдумы, сенаторы

    Родители ребенка заявили, что недобросовестные люди могли перепутать анализы или закачать спиртное в мальчика после гибели. В отношении экспертов было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»; впоследствии была проведена повторная экспертиза, которая подтвердила результаты первой. Несколько дней назад сообщалось, что следователи не будут учитывать результаты экспертизы.

    Автор: Алексей Громов
    #пьяный мальчик #алисова
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