В РФС диагностировали недостаток ума у Дзюбы и Кокорина

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Москва, 27 июня. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосов считает, что форварды петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба имеют недостаток ума. Так он прокомментировал «послание» футболистов сине-бело-голубых.

Напомним, сразу после вылета сборной Станислава Черчесова с Кубка конфедераций, нападающие «Зенита», которые не были вызваны в сборную, опубликовали короткий провокационный ролик.

«Выкладывать подобные видео после неудач национальной команды неуместно. Был бы у них другой ум, они играли бы по-иному. Они же не мальчишки, а уже взрослые сложившиеся мужики. Данный поступок говорит о складе ума, и эти недостатки сказываются на игре», — цитирует «Спорт-экспресс» Колоскова.

Дзюба и Кокорин высмеяли неудачное выступление сборной на домашнем турнире и потроллили главного тренера команды.