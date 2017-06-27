Новороссия сегодня: ВСУ гонит оружие налево, фейк о таинственной ДРГ, Гройсман против Семенченко

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Донбасс, 27 июня. Торговля оружием в ВСУ. Призрачная ДРГ. Гройсман против нацистов. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная сводка

До двухсот снарядов и мин выпустили украинские силовики по населенным пунктам республик Донбасса и позициям вооруженных сил ДНР и ЛНР за минувшие сутки. При этом «трендом» стало превышение числа обстрелов территории ЛНР по сравнению с ДНР, хотя обычно имеет место обратная ситуация. В Луганске это связывают с очередным срывом украинской стороной разведения сил у Станицы Луганской.

Продажа оружия в зоне АТО

«Разведка ДНР фиксирует факты незаконной продажи оружия и боеприпасов военнослужащими 137-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, находящегося в оперативном подчинении 59 ОМПБр (отдельной мотопехотной бригады) и дислоцированном на Мариупольском направлении», — заявил накануне замкомандующего корпуса ВС ДНР Эдуард Басурин.

В связи с этим командование ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Мариуполь» начало проверку учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов во всех частях, находящихся в его подчинении.

Источник ФАН в оборонном ведомстве ДНР пояснил, куда именно сбывают оружие украинские солдаты.

«Все банально просто. Часть оружия — в основном стрелкового — идет на продажу знакомым на Украину. Другая часть продается частным структурам, занимающимся, например, охранным бизнесом. Что касается тяжелой техники, то ее покупают как частные организации, так и территориальные батальоны обороны — попросту частные боевые подразделения украинских олигархов», — рассказал собеседник нашего агентства. То, что совсем не годно, сдают на металлолом, добавил источник.

Призрачная ДРГ

Последние три дня практически все украинские СМИ распространили информацию о якобы уничтоженной ДРГ (диверсионно-разведывательной группе) из ЛНР. На самом деле история весьма сомнительная: или украинские солдаты своих же ликвидировали, или просто выдумали информповод для СМИ. Но факт подлога налицо — никакой «ДРГ ополченцев» никто не уничтожал.

Сначала 25 июня одними украинскими СМИ было красиво заявлено о ликвидации ДРГ из бойцов народной милиции ЛНР под населенным пунктом Желобок под Луганском. По версии украинских СМИ, солдаты ВСУ якобы «сняли» группу только при помощи ножей.

Далее следуют сообщения в других СМИ о задержании все той же ДРГ, но уже в районе Донецка, и не 25-го, а 26 июня. При этом в разных источниках сообщают о различном исходе операции, одни говорят — ликвидировали, другие — задержали. В датах тоже большая путаница, разброс составляет три дня. Все это явно свидетельствует о заказной информационной провокации с целью показать несоблюдение вооруженными силами ДНР и ЛНР так называемого «хлебного перемирия».

«Мы серая зона, мы никому не нужны…»

В подконтрольном Киеву донбасском городе Дзержинске ДНР в группе ВК «Дзержинск — город шахтеров» был опубликован пост — крик отчаяния местных жителей.

В обращении администрация группы рассказывает об упадке промышленности в городе (ранее Дзержинск был «кладовой угля» Донбасса). Также сообщается о чиновничьем беспределе и плохих коммунальных условиях. Авторы обращения выразили, возможно, мнение значительной части находящейся под контролем Киева части Донбасса: «Наш город никому не нужен, население никого не интересует, нас по факту уже нет…».

Но самое главное в конце обращения — простой вопрос: «Не надоело?».

Гройсман против нацистов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне порадовал «свидомую» украинскую аудиторию, заявив, что блокада Донбасса — дело рук российских агентов.

По мнению Гройсмана, начавшаяся в январе 2017 года транспортная блокада была организована «рукой Кремля» для выведения предприятий Донбасса из-под украинской юрисдикции.

Напомним, транспортную блокаду организовывали киевские националисты при поддержке народных депутатов Украины, в частности — Семена Семенченко. И всех этих «настоящих патриотов» Гройсман уличил в измене и работе на врага. Теперь ждем ответного хода.