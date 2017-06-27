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Дилеры «АвтоВАЗа» заявляют о нехватке автомобилей Lada
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    Дилеры «АвтоВАЗа» заявляют о нехватке автомобилей Lada

    10:29  27 Июня 2017
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    Дилеры «АвтоВАЗа» заявляют о нехватке автомобилей Lada

    Москва, 27 июня. Отечественная компания «АвтоВАЗ» зафиксировала стремительный рост продаж — дилерам не хватает автомобилей.

    По данным концерна, запасы авто за весенний период текущего года остаются на уровне одного месяца продаж, что почти в два раза меньше, чем было до этого. Российские салоны сокращают или вовсе убирают акции на самые востребованные модели.

    Рост продаж авто отечественной компании составляет 22%.

    Для перестройки схемы закупок автомобильных комплектующих необходимо примерно 6-7 месяцев, отмечают в дилерской компании.

    На сегодняшний день у «АвтоВАЗа» действует месячная отсрочка платежа — этого времени достаточно, чтобы продать авто. Кроме того, некоторые центры продают автомобили с дополнительными опциями. Например, чтобы забирать самые популярные модели на месте, а не ждать 14 дней, пишут «Ведомости».

    Дилеры «АвтоВАЗа» заявляют о нехватке автомобилей Lada

    Речь идет о таких моделях, как Vesta, Largus и Xray. 

    Напомним, как сообщало агентство URA.RU, на европейских рынках перестали приобретать автомобили «АвтоВАЗа». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #экономика #рф #автоваз #авто #рынок
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