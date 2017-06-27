Пригожин раскрыл секрет популярности Бузовой

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Москва, 27 июня. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова стала так популярна. По его мнению, исполнительница подкупает своей искренностью и использует «абсолютно коммерческий материал».

Пригожин отметил, что Бузова представляет собой «продукт телевидения» и интернет-героиню, а ее востребованность говорит о том, что именно такая исполнительница и теледива сейчас нужна обществу. По мнению продюсера, творчество ведущей «Дома-2» не обязательно должно нравиться, но осуждать певицу — «последнее дело».

«У Оли абсолютно коммерческий материал, со своими песнями она попадает в десяточку. Многие радиостанции совершают большую глупость, что не ставят ее песни. Им кажется, что не играя Бузову, они выглядят лучше, но на деле они играют материал гораздо хуже, чем песни Оли», — приводит слова Пригожина Woman.ru.

По слова продюсера, главный секрет успеха Бузовой — в ее честности, искренности, отсутствии определенного образа и готовности к экспериментам. Однако сам Пригожин, несмотря на уважение к певице, на ее концерт бы не пошел.