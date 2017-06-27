Трамп объявил о крупнейших учениях США, Индии и Японии в Индийском океане

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Вашингтон, 27 июня. По итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о скором проведении крупнейших военных учений в акватории Индийского океана. Учения, в которых примут участие вооруженные силы США, Индии и Японии, пройдут уже в июле, однако их детали пока что неизвестны.

«Наши вооруженные силы ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана», — объявил президент Трамп.

Вероятно, речь идет о проведении в новом масштабе ежегодных учений «Малабар», в которых ежегодно с 2002 года участвуют США, Индия и Япония. К учениям ранее присоединялись Австралия и Сингапур.