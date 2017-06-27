Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки
Политика
Трамп объявил о крупнейших учениях США, Индии и Японии в Индийском океане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп объявил о крупнейших учениях США, Индии и Японии в Индийском океане

    10:07  27 Июня 2017
    113

    Трамп объявил о крупнейших учениях США, Индии и Японии в Индийском океане

    Вашингтон, 27 июня. По итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о скором проведении крупнейших военных учений в акватории Индийского океана. Учения, в которых примут участие вооруженные силы США, Индии и Японии, пройдут уже в июле, однако их детали пока что неизвестны.

    «Наши вооруженные силы ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана», — объявил президент Трамп.

    Трамп объявил о крупнейших учениях США, Индии и Японии в Индийском океане

    Вероятно, речь идет о проведении в новом масштабе ежегодных учений «Малабар», в которых ежегодно с 2002 года участвуют США, Индия и Япония. К учениям ранее присоединялись Австралия и Сингапур.

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Клинцевич о заявлении Белого дома: США готовят новую циничную провокацию в Сирии

        9:35 27 Июня 2017 477
        Читать
        6:52
        Сегодня

        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1603

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1680

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1669

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3972

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        523
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        7:42   27 Июня 2017
        422
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        523
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        172
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        100