Навязчивых красноярских коллекторов наказали рублем за угрозы должникам

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Красноярск, 27 июня. Две коллекторские компании в Красноярске заплатят штрафы за то, что оскорбляли должников и угрожали им за невыплату кредитов.

Жители города, ставшие объектами унижений, обратились за помощью в местное управление федеральной службы судебных приставов. Они признались, что действительно имеют задолженности перед банками, но действия коллекторов переходят всяческие границы: во время постоянных звонков они оказывают психологическое давление, используя незаконные методы.

Как выяснилось, фирмы зарегистрированы в Москве. За навязчивость и агрессивность своих сотрудников они выплатят по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.