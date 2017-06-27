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Навязчивых красноярских коллекторов наказали рублем за угрозы должникам
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    Навязчивых красноярских коллекторов наказали рублем за угрозы должникам

    9:51  27 Июня 2017
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    Навязчивых красноярских коллекторов наказали рублем за угрозы должникам

    Красноярск, 27 июня. Две коллекторские компании в Красноярске заплатят штрафы за то, что оскорбляли должников и угрожали им за невыплату кредитов.

    Жители города, ставшие объектами унижений, обратились за помощью в местное управление федеральной службы судебных приставов. Они признались, что действительно имеют задолженности перед банками, но действия коллекторов переходят всяческие границы: во время постоянных звонков они оказывают психологическое давление, используя незаконные методы.

    Навязчивых красноярских коллекторов наказали рублем за угрозы должникам

    Как выяснилось, фирмы зарегистрированы в Москве. За навязчивость и агрессивность своих сотрудников они выплатят по 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

    Автор: Кира Мирова
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