Житель Чувашии изнасиловал психически больную дочь односельчанина

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Чебоксары, 27 июня. Изнасилование психически больной женщины раскрыто в Ибресинском районе республики Чувашия.

Как стало известно ФАН, 40-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием дочери соседа. В настоящее время в отношении него возбуждено дело по статье «Изнасилование».

По версии следствия, подозреваемый зашел в дом к соседу утром, но мужчины дома не оказалось. Его 20-летняя дочь, являющаяся инвалидом по психическому заболеванию, была в помещении одна, чем злоумышленник и воспользовался.

«Зная, что молодая женщина не может оказать ему сопротивления, он ее изнасиловал. После этого подозреваемый покинул место преступления, однако вскоре был задержан. Суд уже избрал ему меру пресечения — заключение под стражу», — сообщили в СУ СК по республике Чувашия.

Сейчас следователь производит сбор доказательств по делу. Назначен ряд судебных экспертиз — генетическая, биологическая, медицинская, дактилоскопическая и психиатрическая.