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Житель Чувашии изнасиловал психически больную дочь односельчанина
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    Житель Чувашии изнасиловал психически больную дочь односельчанина

    9:47  27 Июня 2017
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    Житель Чувашии изнасиловал психически больную дочь односельчанина

    Чебоксары, 27 июня. Изнасилование психически больной женщины раскрыто в Ибресинском районе республики Чувашия.

    Как стало известно ФАН, 40-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием дочери соседа. В настоящее время в отношении него возбуждено дело по статье «Изнасилование».

    По версии следствия, подозреваемый зашел в дом к соседу утром, но мужчины дома не оказалось. Его 20-летняя дочь, являющаяся инвалидом по психическому заболеванию, была в помещении одна, чем злоумышленник и воспользовался.

    Житель Чувашии изнасиловал психически больную дочь односельчанина

    «Зная, что молодая женщина не может оказать ему сопротивления, он ее изнасиловал. После этого подозреваемый покинул место преступления, однако вскоре был задержан. Суд уже избрал ему меру пресечения — заключение под стражу», — сообщили в СУ СК по республике Чувашия.

    Сейчас следователь производит сбор доказательств по делу. Назначен ряд судебных экспертиз — генетическая, биологическая, медицинская, дактилоскопическая и психиатрическая.

    Автор: Дана Балан
    #изнасилование #чувашия #полиция #скрф #скроссии
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