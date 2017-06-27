Петербурженка заподозрила сына в намерении уйти в ИГ, но его нашли в Пскове

В Избранное



Санкт-Петербург, 27 июня. Петербурженка заподозрила своего сына в намерении примкнуть к ИГ*, но молодой человек нашелся в Пскове.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась встревоженная женщина, заявившая, что ее сын уехал из дома и намерен вступить в ряды ИГ. По ее словам, в последнее время он активно переписывался с неизвестным в соцсетях на арабском языке, но недавно удалил свой аккаунт из «Вконтакте». С собой он взял мобильный телефон, но на связь не выходит.

На вид молодому человеку 20-22 года, европейский тип внешности, светлые волосы и крупный нос, лицо в оспинах, - так описала женщина своего исчезнувшего отпрыска.

Однако в тот же день она снова обратилась в правоохранительные органы, попросив не проводить проверку, поскольку ее сын нашелся в Пскове. Никаких противопроправных действий в его отношении не совершалось.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.



* Организация запрещена на территории РФ.