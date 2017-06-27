Российские пивовары предлагают сократить часы продажи водки и вина

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Москва, 27 июня. Производители пива предложили запретить магазинам продавать вино и водку с 21:00 до 9:00 и оставить в силе временные ограничения для приобретения пива (с 23:00 до 8:00).

Как пишет газета «Коммерсант», пивовары подготовили альтернативный вариант закона об урегулировании производства и оборота алкоголя. В нем предлагается сократить время продажи крепких спиртных напитков, а также позволить субъектам РФ самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени и местам продажи водки и вина. Кроме того, авторы законопроекта просят вернуть пиво на рынки и спортивные объекты.

Данную инициативу не поддерживают как производители крепких спиртных напитков, так и владельцы небольших пивоварен. Последние недовольны требованием установить за свой счет средства для измерения и учета объема продукции.

Добавим, ранее сообщалось о возможной отмене запрета на продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях (АЗС). С таким предложением выступил сенатор Геннадий Орденов.