В Иране осудили антироссийские санкции и обвинили США в заигрывании с террористами

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Спикер иранского парламента осудил ограничительные меры, принятые США против граждан и компаний Ирана и России. В заявлении Али Лариджани говорится, что решение американского Сената противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств.

«Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН. Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и являются вмешательством во внутренние дела государств», — заявил он, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле.

В связи с введением ограничительных мер, Лариджани также призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения».

В Сенате решают

Напомним, что 15 июня большинством голосов в американском Сенате одобрили законопроект по расширению антироссийских санкций. Новые ограничительные меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана.

Согласно документу, за который дружно голосовали американские сенаторы, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, до 30 дней сократятся сроки финансирования российских энергетиков.

Также в документе есть положение, законодательно ограничивающее действия главы Белого дома Дональда Трампа. Согласно ему, американский президент не может ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.

Правда, через пять дней с принятием этого документа в том же Конгрессе притормозили.

Республиканское большинство Палаты представителей Конгресса США отправило его на экспертизу в профильный комитет — по иностранным делам.

После того, как документ будет изучен, фракция большинства «определит путь вперед» законопроекта, пояснила оправку на экспертизу документа пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана, Эшли Стронг.

Планируется ли внесение в документ поправок, она при этом не уточнила.

Но если все-таки Палата представителей примет отличающуюся от одобренной Сенатом версию законопроекта, то оба документа затем придется «приводить к общему знаменателю» в согласительной комиссии.

Тогда уже, после согласования окончательного текста, его представят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

При этом пресс-секретарь главы Белого дома Шон Спайсер в своих высказываниях намекнул, что администрация США не обязательно согласится с мерами, ведущими к ограничению ее исполнительных политических полномочий.

Игры с террористами

Кроме того, в своем выступлении спикер парламента Ирана Али Лариджани обвинил Штаты в поддержке террористов и заигрывании с ними. Он указал на рост совершаемых в мире террористических преступлений и напомнил о недавних терактах в Тегеране.

«Конечно, ведение борьбы против таких групп требует определения их идеологических корней и тех, кто их поддерживает. В этом плане ваххабитская идеология является отклонением от ислама и основывается на распространении ненависти», — отметил он.

При этом Лариджани добавил, что такие страны как США, несмотря на свои заявления о борьбе с терроризмом, «поддерживают его разными способами».

По мнению спикера иранского парламента, парламенты стран Евразии, со своей стороны, должны принять меры для активизации борьбы с терроризмом.

Для поиска политического решения проблемы Сирии Иран и Россия координируют свои усилия.

«В этом плане Иран вместе с Россией предпринимает скоординированные действия для того, чтобы найти политическое решение в Сирии», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что Иран поддерживает действия, которые предпринимает правительство Сирии против терроризма, и подчеркивает ключевую роль, которую играет население этой страны в определении своей судьбы.

«Нет сомнений в том, что поддержка мирового сообщества, особенно стран региона, может заложить основу для создания мирного и транспарентного решения проблемы в Сирии», — заключил Лариджани.