Сотрудники СИЗО в Новосибирске сбили два дрона с телефонами для заключенных

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Новосибирск, 27 июня. Сотрудники СИЗО-1 Новосибирска сбили над территорией учреждения два квадрокоптера, при помощи которых заключенным передавали мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.

В оперативный отдел поступила информация о том, что неустановленные лица пытаются наладить поставку в изолятор запрещенных там предметов. Для этого они используют дроны.

За два дня над территорией СИЗО было сбито два дрона. Первый нес четыре сотовых телефона, второй — три. Поймать управлявшего ими человека не удалось: он находился достаточно далеко, а заметив приближающихся к нему сотрудников СИЗО, скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

В настоящий момент идут поиски пытавшегося передать телефоны в СИЗО человека. Параллельно с этим сотрудники учреждения устанавливают, кому из заключенных предназначалась посылка.