ДНР: в Донецке из-за обстрелов ВСУ загорелось здание

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Донецк, 27 июня. Из-за обстрелов со стороны украинских силовиков на западе Донецка произошел пожар. Это случилось сегодня рано утром. Об этом журналистам рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР.

В одноэтажное здание, находящееся в Петровском районе столицы республики, попал взрывоопасный предмет. В результате произошло возгорание, огнем повреждена крыша, добавили в ведомстве.

Напомним, конфликтующие стороны в Минске пришли к очередному соглашению о соблюдении режима тишины в Донбассе. Он должен был действовать с 24 июня по 31 августа — на период сбора урожая.

Его уже назвали «хлебным перемирием», но речи о его соблюдении пока не идет. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.