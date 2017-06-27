Жительница Подмосковья изрезала ножом спящих мать и малолетних дочек

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Москва, 27 июня. Во вторник ночью правоохранители города Видное Московской области задержали 31-летнюю женщину, которая попыталась совершить тройное убийство родных.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с различными травмами госпитализированы ее 52-летняя мать и две дочки двух и 11 лет. Врачи оказывают им помощь, а несостоявшаяся убийца стала фигурантом дела по статье «Покушение на убийство».

Следователь установил, что в ночь на 27 июня подозреваемая схватила кухонный нож и принялась наносить своим спящим родственникам множественные удары. Начать она решила со своей матери.

«Сначала женщина ударила ножом в грудь спящую мать. После этим же ножом она нанесла множественные удары в область живота своим спящим дочерям. Все пострадавшие были своевременно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в СУ СК по Московской области.

Сейчас выясняются причины ночного нападения. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет назначен ряд экспертиз, в том числе и психиатрическая.