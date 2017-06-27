Путин поздравил президента и народ Таджикистана с Днем национального единства

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Москва, 27 июня. Президент Владимир Путин направил своему коллеге, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, поздравительную телеграмму в связи с празднованием в Таджикистане Дня национального единства. 27 июня в Таджикистане отмечается как день окончания продолжительной гражданской войны и подписания перемирия между правительством и оппозицией.

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня национального единства и двадцатой годовщины подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане», — гласит текст направленной президентом РФ телеграммы.

Путин напоминает в поздравительном сообщении о важной роли, которую сыграли российские миротворческие силы и пограничники в ходе гражданской войны в Таджикистане, продолжавшейся с 1992 по 1997 год. Своему коллеге Путин пожелал крепкого здоровья, а гражданам Таджикистана — мира, благополучия и процветания.