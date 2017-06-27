МВД Украины рассказало подробности теракта в Киеве

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Киев, 27 июня. Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв машины на перекрестке в центре Киева как террористический акт, жертвой взрыва был военный Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник глава украинского ведомства Артем Шевченко.

По его словам, жертвой взрыва оказался военный ВСУ 1978 года рождения.

Исходя из имеющихся данных, взрыв квалифицирован как теракт. В настоящее время специалисты выясняют, какое именно взрывное устройство сработало.

По словам Шевченко, это был «спланированный террористический акт».

Напомним, автомобиль Mercedes взлетел на воздух сегодня утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская.