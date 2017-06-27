Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки
Происшествия
МВД Украины рассказало подробности теракта в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МВД Украины рассказало подробности теракта в Киеве

    10:38  27 Июня 2017
    68

    МВД Украины рассказало подробности теракта в Киеве

    Киев, 27 июня. Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв машины на перекрестке в центре Киева как террористический акт, жертвой взрыва был военный Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во вторник глава украинского ведомства Артем Шевченко.

    По его словам, жертвой взрыва оказался военный ВСУ 1978 года рождения.

    Исходя из имеющихся данных, взрыв квалифицирован как теракт. В настоящее время специалисты выясняют, какое именно взрывное устройство сработало. 

    МВД Украины рассказало подробности теракта в Киеве

    По словам Шевченко, это был «спланированный террористический акт».

    Напомним, автомобиль Mercedes взлетел на воздух сегодня утром на пересечении улиц Соломенская и Алексеевская. 

    Автор: Дана Балан
    #всу #киев #украина #взрыв #теракт #авто #мвдукраины
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Клинцевич о заявлении Белого дома: США готовят новую циничную провокацию в Сирии

        9:35 27 Июня 2017 477
        Читать
        6:52
        Сегодня

        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1603

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1680

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1669

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3972

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        523
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        7:42   27 Июня 2017
        421
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        521
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        172
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        99