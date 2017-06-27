Мужчина в кепке изнасиловал петербургскую школьницу и украл у нее телефон

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Санкт-Петербург, 27 июня. В Петербурге разыскивают злоумышленника, который в Петроградском районе изнасиловал 16-летнюю девочку и украл у нее телефон. Как стало известно ФАН, потерпевшая и педофил познакомились около двух месяцев назад.

Накануне ночью в полицию обратился очевидец преступления. По его словам, мужчина в кепке изнасиловал девочку и украл у нее телефон. Правоохранителями было установлено, что потерпевшая 2000 года рождения познакомилась около двух месяцев назад с мужчиной по имени «Миша». Около полуночи она встретилась с ним во дворе со стороны детской площадки на улице Колпинская, где они вместе пили пиво. После этого злоумышленник под предлогом завладеть телефоном заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в половую связь.

Известно, что у педофила азиатский тип лица. Он был одет в черную куртку и черные брюки. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.