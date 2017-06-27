Почему иногда нужно молчать, даже если ты президент Франции. Колонка Дмитрия Лекуха

В Избранное

Что по настоящему восхищает в современных западных шоу-политиках, так это их незамутненная страсть впутываться в ситуации, которые их делают настоящим посмешищем огромной, пусть даже и не своей страны. Нет, понятно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен был хоть что-то положительное сказать для главы Украины Петра Порошенко (не денег же ему, в конце концов, обещать). Но зачем же глупости, простите меня, говорить?

«Между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история. Сегодня вы уделили время тому, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень давняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения», — цитируют французского президента тиражирующие любые глупости европейские СМИ.

И тут важно напомнить, что еще совсем недавно про Анну Ярославну говорил Макрону президент России Владимир Путин. После этого исполняющий обязанности главы украинского государства и умудрился брякнуть, что Ярослав Мудрый был «древнеукраинским князем», а Анна Ярославна — «украинской и киевской княжной».

Порошенко сотрясает воздух впустую, но для него это простительно — он уже столько раз это делал, что лишний грех не повредит его репутации. Но зачем же этим глупостям вторить президенту Франции — Бог весть, если только, к сожалению, игра их с Порошенко — равна. Впрочем, обо всем по порядку.

Собственно говоря, с городом Киевом у великого князя Ярослава «Хромца», прозванного потомками Мудрым, по жизни были связаны одни сплошные недоразумения. Да и у его беспокойного родителя, святого равноапостольного князя Владимира, в общем, тоже: слишком много неприятностей им этот город в жизни принес. И большая часть жизни Ярослава Мудрого, отца Анны Русской, не была связана с этим городом.

Начинал свою «управленческую карьеру» один из средних сыновей Владимира довольно далеко от Днепра: в Ростове, причем не том, который «на Дону», а в древнем Ростове Великом, что на берегу озера Неро в Ярославской области. Там же, согласно летописному преданию, и заложил нынешний областной центр Ярослав. По легенде на него напал медведь, которого князь с помощью свиты, зарубил секирой. После этого он приказал срубить на неприступном мысу над Волгой небольшую деревянную крепость, названную по его имени — Ярославль. И именно там, в «суздальской земле» и закладывались основы будущего «Ярославлева могущества».

Дальше — больше. После смерти старшего сына Владимира Вышеслава, великий князь отправляет Хромца отнюдь не в Киев, а в Господин Великий Новгород. Который, судя по свидетельствам летописей и современников, так и остался главным городом в его жизни: даже будучи уже и великим князем киевским, вплоть до 1036 года, свою резиденцию Ярослав Мудрый предпочитал «держать» именно там. Там же, кстати, в Новгороде, родилась то ли в 1032, то ли в 1036 (летописи дают различное датирование) и его младшая, прижитая в браке со шведской принцессой Ингигердой, дочь Анна. Которую сейчас Порошенко отчего-то то ли по «месту рождения», то ли еще по каким причинам, называет «киевской». Хотя таковою, надо отметить, своевольная будущая жена и вдова Генриха Французского, не была никогда: ни по праву рождения, ни по праву владения ленном.

Более того, на момент рождения Анны, Ярослав и великим князем-то был весьма номинальным: в его «распоряжении» было только правобережье Днепра. Левобережьем же владел и правил в то время его брат, Мстислав Удалой. Он же Мстислав Тмутараканский и/или Черниговский, разбивший войско Ярослава в знаменитой битве под Лиственом и поделивший с ним земли «по Днепру».

И только после смерти Мстислава, которого Ярослав весьма разумно опасался — ибо воином и полководцем Удалой был по тем временам знатным, будущий Ярослав Мудрый, вместе с двором и семьей, переезжает в Киев. Откуда через двенадцать лет его младшая дочь Анна и уезжает к своему мужу Генриху в славный город Париж.

И, собственно говоря, называть ее при таком раскладе «киевской» — довольно смешно. Особенно если учесть тот факт, что и само понятие Киевская Русь, для обозначения определенного периода в истории древнерусского государства, возник только в XIX веке с легкой руки историка Максимовича.

А уж о чем-то «древнеукраинском», в древнем русском городе Киеве и не слышали, вплоть до кровавого 1918 года, но это — уже совсем другая история и совсем другая война. И оттого, если уж французскому президенту Макрону так хотелось сделать своему украинскому коллеге что-то приятное, ему лучше бы было съесть конфету «Рошен». И не только потому, что иной раз реально куда правильнее жевать, чем подобные глупости за шоколадным украинским специалистом при людях с высшим образованием, извините меня, повторять. Особенно если тебя и за язык-то никто не тянул.