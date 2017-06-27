Врачи рассказали о состоянии здоровья Владимира Этуша

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Москва, 27 июня. Актер Владимир Этуш по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

95-летний артист театра и кино был доставлен в институт накануне и помещен в нейрохирургическую реанимацию, где находится до сих пор.

«Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов», — цитирует РИА «Новости» сотрудника больницы.

Напомним, в понедельник Этуш был госпитализирован после падения с лестницы.