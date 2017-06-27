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Суд Мичигана приостановил высылку задержанных в Детройте иракцев
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    Суд Мичигана приостановил высылку задержанных в Детройте иракцев

    9:12  27 Июня 2017
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    Суд Мичигана приостановил высылку задержанных в Детройте иракцев

    Вашингтон, 27 июня. Суд Мичигана приостановил высылку 85 задержанных граждан Ирака. Депортация не произойдет как минимум до 10 июля. 

    С просьбой не высылать задержанных иракцев из страны в Службу по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США обратились адвокаты Американского союза гражданских свобод. Федеральный судья Марка Голдсмит поддержал их позицию, сообщает Reuters.

    Принятое до этого постановление касалось 114 иракцев, задержанных в Детройте, отмечает телеканал 360. Всего, по данным федеральных прокуроров, в США находится более 1,4 тысячи граждан Ирака, которых собираются депортировать.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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