Суд Мичигана приостановил высылку задержанных в Детройте иракцев

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Вашингтон, 27 июня. Суд Мичигана приостановил высылку 85 задержанных граждан Ирака. Депортация не произойдет как минимум до 10 июля.

С просьбой не высылать задержанных иракцев из страны в Службу по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США обратились адвокаты Американского союза гражданских свобод. Федеральный судья Марка Голдсмит поддержал их позицию, сообщает Reuters.

Принятое до этого постановление касалось 114 иракцев, задержанных в Детройте, отмечает телеканал 360. Всего, по данным федеральных прокуроров, в США находится более 1,4 тысячи граждан Ирака, которых собираются депортировать.

