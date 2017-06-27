Иван «Горный тигр» из Приморья ради Путина сдвинул с места судно весом 4,2 тыс. тонн

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Владивосток, 27 июня. Приморский силач Иван «Горный тигр» Савкин установил новый рекорд России и мировой рекорд, протянув по морю судно весом более 4,2 тыс. тонн.

Силач установил рекорд в 10 часов утра по местному времени в посёлке Южно-Морской (Ливадия) Находкинского городского округа. Савкин протянул по морю транспортный рефрижератор массой 4 207 тонн. Судно предоставила компания «Доброфлот». Свой новый рекорд Савкин посвятил российскому лидеру Владимиру Путину.

Дальневосточный «геракл» ранее уже двигал самолеты, поезда, танки, автобусы с пассажирами и даже портальный кран.