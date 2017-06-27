Было гладко на бумаге: как агонизирует военное кораблестроение Украины

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На днях ПАО «Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница») отчиталось о спуске на воду малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 «Гюрза-М». Уже третьего для ВМСУ.

На первый взгляд — перманентный прогресс усиления Военно-морских сил Украины налицо. Но это только на первый. Потому как уже на второй взгляд ситуация выглядит менее однозначно, а на третий — так и вовсе ахово.

Мягко говоря, не один месяц

Не далее как весной сего года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в 2017-м ВМСУ получат сразу четыре новеньких «Гюрзы-М». Две единицы — ко 2 июля, Дню ВМСУ, и еще пару к середине августа. Также Вороненко озвучил информацию о продолжении строительства головного корабля серии украинских многоцелевых корветов проекта 58250. При этом вице-адмирал добавил, что финансирование на достройку того самого головного корвета уже выделено…

На деле весенние обещания Воронченко к началу июля во что-то конструктивное так и не конвертировались. Ко 2 июля ВМСУ две новенькие «Гюрзы-М» явно не получат. Ибо «а» — «Кузница на Рыбальском» спустила на воду не два обещанных катера, а один. «Б» — спуск на воду вовсе не означает ввода боевой единицы в строй. Это хорошо видно по истории первой пары катеров проекта 58155 (БК-02 «Аккерман» и БК-03 «Бердянськ»), которую спустили на воду 11 ноября 2015 года, а ввели в строй лишь 6 декабря 2016-го. Транслируемый украинскими СМИ тезис о том, что БК-02 «Аккерман» и БК-03 «Бердянськ» вводились в строй столь долго, потому что, мол, являлись головными катерами серии, а остальные катера теперь, после получения необходимого опыта, «Кузница на Рыбальском» будут печь, как пирожки, всерьез принимать не стоит. Потому что головными катерами серии бронекатеров были не БК-02 и БК-03, а построенные украинцами еще в 2004-м для погранслужбы Узбекистана «Джайхун» и «Сайхун». Таким образом, получается, что 2 июля 2017-го ВМСУ вообще не получат ни одной «Гюрзы-М». Потому что даже та одинокая «сиротка», которую на бывшей «Ленинской кузнице» все же спустили на воду до начала июля, будет вводиться в строй, мягко говоря, не один месяц.

Одиссея «Владимира Великого»

Но одну новую «Гюрзу-М» хотя бы на воду спустили!.. Со строительством головного многоцелевого корвета проекта 58250 на «Черноморском судостроительном заводе» в Николаеве дело обстоит куда хуже, чем с тиражированием речных бронекатеров. Проектировать его начали еще в начале «нулевых». Заложили корвет, получивший название «Владимир Великий», на предприятии, в былые времена строившем эсминцы, дредноуты, артиллерийские, а также авианесущие крейсеры (водоизмещением до 59 500 тонн), еще 17 мая 2011 года. Осознавая, что постсоветская Украина в одиночку боевой корабль водоизмещением даже всего в 2650 тонн не «потянет», строители корвета исходно рассчитывали на широкую международную кооперацию. Предполагалось, что «Владимир Великий» на 60% будет оснащен украинским оборудованием, а вот боевую информационную систему и все системы вооружения получится приобрести у партнеров из Италии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Дании и Нидерландов. Но, как говорится, гладко было на бумаге…

Теоретически украинцы планировали до 2026 года построить 10-12 корветов для себя и несколько единиц — на экспорт. Практически же в связи с хроническим недофинансированием (а точнее — с отсутствием хоть какого-то финансирования), утратой компетенций и прочими объективными причинами, «Черноморский судостроительный завод» к лету 2014-го сумел по официальным данным довести готовность корпуса корабля до 43 %. На этом какие-либо строительные работы и вовсе прекратились. Лишенный носа и кормы фрагмент корпуса «Владимира Великого» остался ржаветь в зарастающем лопухами цеху. 15 сентября 2015 года на встрече с курсантами факультета военно-морских сил Одесской национальной морской академии предыдущий командующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдук гордо сообщил, что на корвете «идут мощные работы по достройке». Позже выяснилось, что эти «мощные работы» свелись к тому, что недостроенный фрагмент корпуса корвета передвинули из одного угла цеха в другой — чтобы не мешал.

«Государство банкует»

В последующее время военное руководство Украины неоднократно с пафосом сообщало, что «программа «Корвет» — это последняя возможность поднять судостроение в стране, больше такого шанса не будет» и что «корвету быть». Но слова оставались словами, официально «выделенные» на достройку корабля гривны рассасывались в никуда, и дело с мертвой точки не сдвигалось. Упомянутое выше заявление нового командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко о якобы уже выделенных средствах на достройку «Владимира Великого» сложившуюся тенденцию ничуть не изменило. Потому что едва украинские газеты успели перепечатать слова Воронченко, как гендиректор промышленно-инвестиционной группы Смарт-Холдинг (владеющей «Черноморским судостроительным заводом») Алексей Пертин объявил: государство полностью прекратило финансирование строительства корвета.

«Несмотря на то, что в бюджете 2017 года деньги у Минобороны Украины есть, финансирование все равно не возобновляется!» — возмущался Петрин, а потом неожиданно добавил, что осуждает практикуемый властями в секторе ОПК избирательный подход: «У нас очень часто в тендерах выигрывает, например, «Ленинская кузница»… То есть у нас не бизнес-составляющая во главе угла, не государственная необходимость, а чьи-то частные интересы. Государство банкует — кому давать заказы и деньги, а кому не давать!..». Это был даже не камешек, а целый валун, лихо запущенный гендиректором в «огород» самого президента Украины Петра Порошенко, опосредствованно являющегося владельцем киевского судостроительного завода…

Агония

В истории строительства новых корабельных единиц для ВМСУ, как в капле воды, отразилась вся масса проблем, обрушившихся на ОПК Украины после распада СССР. Разрыв отраслевых цепочек, утрата возможностей по кооперации с поставщиками комплектующих из других бывших республик СССР (в первую очередь — из России), недофинансирование, утрата компетенций и подготовленных кадров, стремительное устаревание производственной базы, формирование и распределение гособоронзаказа в соответствии с пожеланиями частных лоббистов — все эти составляющие общей деградации украинского ОПК резко усилились после Евромайдана.

Чтобы хотя бы приблизительно представить, насколько «ухнул вниз» уровень украинского ОПК, маленький пример не из области судостроения. В 1996 году Украина подписала с Пакистаном контракт на поставку последнему в течение четырех лет 320 танков Т-80УД. Контракт Украина выполнила, отправив Исламабаду 146 танков из запасов ВСУ и 175 танков новых, произведенных специально для Пакистана. В 2011 года Украина подписала с Таиландом контракт на поставку 49 основных боевых танков «Оплот-М». Предполагалось, что Киев должен будет выполнить свои обязательства перед Бангкоком до конца 2014 года… Первый «Оплот-М» тайцы получили только 5 ноября 2013 года, а двадцать пятый — лишь 12 июня 2017. Полностью контракт не выполнен до сих пор. Без особых проблем наштамповавшая во второй половине 90-х 175 Т-80УД, Украина «нулевых» способна с трудом за год выпускать не более десятка новых танков.

Теперь — маленький пример из области кораблестроения. Мы уже упоминали, что БК-02 «Аккерман» и БК-03 «Бердянськ» вовсе не были головными в серии украинских бронекатеров. Головными являлись «Джайхун» и «Сайхун». Так вот, чтобы ввести эту пару в строй после спуска на вод,у украинцам в 2004-м понадобилось меньше месяца. Причем в этот срок вошла еще и транспортировка бронекатеров тяжелым транспортным самолетом Ан-124 «Руслан» в город Термез. В свою очередь, чтобы ввести в строй после спуска на воду первые бронекатера для ВМСУ, в 2015-1016-х годах у украинцев ушел почти год!..

Какой из всего этого можно сделать вывод? Военное кораблестроение на Украине де-факто агонизирует. Соответственно, наполеоновские планы Киева по пополнению состава ВМСУ новыми вымпелами в ближайшее время так планами и останутся.