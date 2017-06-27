Блогер из Китая по ошибке съела в прямом эфире ядовитое растение

В Избранное

Пекин, 27 июня. Блогер из Китая в прямом эфире попробовала на вкус «алоэ», которое на самом деле оказалось ядовитым растением. У девушки резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем ее госпитализировали.

Как пишет The Daily Mail, 26-летняя блогер Чжан хотела показать зрителям пример ведения здорового образа жизни, для чего купила два больших листа, напоминающих алоэ. К несчастью, девушка перепутала целительное растение с агавой американской.

После поедания листьев китаянка почувствовала себя плохо и вызвала врачей, которым пожаловалась на онемевший рот и ощущение горечи в горле. Чжан до сих пор находится в больнице, передает Лента.ру.