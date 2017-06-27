Гражданин Таджикистана посреди дня изнасиловал пенсионерку под Петербургом
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Санкт-Петербург, 27 июня. Гражданин Таджикистана совершил изнасилование пенсионерки под Петербургом.
Как стало известно ФАН, 21 июня днем неизвестный преступник совершил изнасилование пенсионерки 1953 г.р. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.131, ч.2 ст.132 УК РФ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Таджикистана 1979 г.р., проживающий без регистрации. Он находится под стражей. Правоохранители устанавливают возможную причастность мужчины к другим подобным преступлениям.