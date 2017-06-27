Израильские самолеты нанесли удар по двум целям в секторе Газа

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Иерусалим, 27 июня. Израильские ВВС нанесли удар по целям палестинских боевиков. Он стал ответом на выпущенную накануне ракету с территории сектора Газа. Об этом на своей странице в Twitter пишет пресс-служба армии Израиля.

In response to projectile fire from Gaza earlier today, IAF aircrafts targeted 2 Hamas military infrastructures in Gaza — IDF (@IDFSpokesperson) June 27, 2017

В нем говорится, что самолетами были атакованы два объекта, которые принадлежат организации ХАМАС.

Напомним, накануне поздно вечером запущенная из сектора Газа ракета взорвалась на юге Израиля. Информационные агентства сообщили, что она упала на открытой местности, не причинив ущерба.