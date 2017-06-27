Пьяный мужчина домогался десятиклассницы в петербургском дворе

В Избранное

Санкт-Петербург, 27 июня. Неизвестный мужчина домогался десятиклассницы, а затем отобрал у нее мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ночь на понедельник примерно в 05.50 в полицию обратилась женщина 1973 года рождения с заявлением о том, что 26 июня в 01.00 во дворе дома, расположенного по улице Колпинской, малознакомый дочери, после совместного распития спиртных напитков, принудил к действиям сексуального характера ее дочь 2000 года рождения.

Затем он украл у девочки телефон и убежал с места происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.