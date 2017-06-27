Петербургский школьник утопил приятеля из шалости

В Избранное

Санкт-Петербург, 27 июня. Полиция в Северной столице возбудила уголовное дело в связи с непредумышленным убийством несовершеннолетнего. Как выяснилось, 22 июня ученик 6-го класса школы Антон С. столкнул своего приятеля в Неву на набережной Обуховской обороны.

Тело погибшего в воде подростка было обнаружено только в понедельник. Виновник происшествия заявил в полиции, что толкнул приятеля с края бетонной плиты в воду из детской шалости. После сам он и присутствовавшие подростки пытались вытащить своего товарища из воды, однако не смогли.