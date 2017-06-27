Ученые рассказали, как микроорганизмы на обоях вредят здоровью

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Тулуза (Франция), 27 июня. Ученые из Университета Тулузы в ходе очередных исследований пришли к неожиданному выводу о вреде для здоровья человека …обоев.

Как пишут специализированные СМИ, все дело в микробах, которые живут на поверхности обоев и под ними. Для чистоты эксперимента ученые «заселили» квартиру тремя видами бактерий.

В итоге, все микроорганизмы не только расселились по территории обоев, но и активно стали распространяться. При этом они также стали выделять в воздух токсические вещества, вызывающие приступы тошноты, рвоты, головокружения, депрессии.

По оценке ученых, до 40% всех жилых домов заселены грибковыми бактериями, проживающими на обоях.