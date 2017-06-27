Россияне стали дороже ценить собственную жизнь

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Москва, 27 июня. С 2015 года сумма средней стоимости жизни — то есть размер компенсации, который россияне хотели бы, чтобы их семьи получили в результате их случайной гибели на транспорте, на производстве или на службе — выросла практически вдвое, с 624 до 1,2 миллиона долларов. Соответствующий отчет был подготовлен аналитиками Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом.

Большую цену своей жизни называют представители молодежи, в первую очередь из обеспеченных слоев населения, а также люди, получившие образование. Самую низкую цену собственной жизни, как и следовало ожидать, называют те, чьих доходов едва хватает на самообеспечение.

«Такой рост связан с повышением самооценки людей, — заявил в беседе с «Российской газетой» руководитель исследования, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. — Стоимость жизни во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией».

Самые высокие требования по компенсации оказались у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Воронежа, а самые низкие — у нижегородцев, жителей Ярославля, Тольятти и Пензы.