Мотоциклист на сумасшедшей скорости врезался в Hyundai в Самаре, есть жертвы

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Самара, 27 июня. В минувший понедельник жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в промышленном районе Самары — жертвой катастрофы стал мотоциклист. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник примерно в 18.30 на перекрестке улиц Шверника и Ново-Садовой.

Мотоциклист, двигавшийся по встречной полосе, допустил столкновение с легковым автомобилем Hyundai. В результате сильного удара байкер скончался на месте происшествия.

На момент ДТП в салоне автомобиля находились два пассажира, которые не пострадали.

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