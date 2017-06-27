На встрече по Сирии в Астане США представит и.о. помощника госсекретаря

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Астана, 27 июня. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс будет представлять Вашингтон на сирийских переговорах, которые пройдут в Астане 4–5 июля. Об этом уведомила пресс-служба американского посольства в Казахстане.

Напомним, переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии проходят в Астане по инициативе президента России Владимира Путина. Уже состоялось четыре встречи.

Переговоры в мае закончились подписанием меморандума о создании четырех зон деэскалации конфликта. Старт пятого раунда запланирован на 4 июля.