На встрече по Сирии в Астане США представит и.о. помощника госсекретаря
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Астана, 27 июня. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс будет представлять Вашингтон на сирийских переговорах, которые пройдут в Астане 4–5 июля. Об этом уведомила пресс-служба американского посольства в Казахстане.
Напомним, переговоры по мирному урегулированию ситуации в Сирии проходят в Астане по инициативе президента России Владимира Путина. Уже состоялось четыре встречи.
Переговоры в мае закончились подписанием меморандума о создании четырех зон деэскалации конфликта. Старт пятого раунда запланирован на 4 июля.